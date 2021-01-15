«Не помню, как долго тебя я люблю»: Леонид Агутин публично заговорил о чувствах к Анжелике Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. В прошлом году звездные супруги отметили фарфоровую свадьбу, их семье исполнилось двадцать лет. За это время только однажды появлялись сообщения о намерениях пары расстаться, но однако домыслы о разводе Варум и Агутина так и не получили реальных доказательств. А вот в пользу того, что этот союз крепок, свидетельств великое множество.

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Одно из них Леонид Агутин опубликовал в Instagram в эту пятницу. Музыкант трогательно поздравил Анжелику Варум с годовщиной начала их отношений и посвятил ей проникновенные строки собственного сочинения.

«Сегодня туман. Время вечно стремится к нулю,

Меняя всех нас, как меняется в небе погода.

Я даже не помню, как долго тебя я люблю,

Но знаю, что вместе с тобою мы 23 года», — написал Леонид Агутин.

Пост музыкант сопроводил снимком, на котором запечатлен с Анжеликой Варум. Поклонники пары поздравили звездных супругов с красивой датой и пожелали им всегда быть вместе.

«Самая хорошая пара и семья, всегда вас приводил в пример, любите друг друга до конца жизни и будьте счастливы», «Очень пронзительно-трогательные стихи! С вашим днем! И пусть так будет еще долго!», «Нежности, тепла, вдохновения и взаимной любви! Вы — моя любимая пара», — высказываются в Сети.

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