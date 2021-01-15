«Сложно осознать»: Лиза Арзамасова почтила память Бориса Грачевского, поделившись редким фото с ним

Накануне поздно вечером стало известно о смерти 71-летнего Бориса Грачевского. Худрук «Ералаша» скончался в одной из столичных больниц, где проходил лечение от коронавируса. На безвременный уход Бориса Юрьевича моментально откликнулись звезды российского шоу-бизнеса. Борис Грачевский со многими был очень дружен, кое-кого он снимал в «Ералаше», когда те еще были детьми.

больше по теме «Радовался рождению малыша»: Глюкоза рассказала о встрече с Борисом Грачевским перед его смертью

Дала понять, что испытывает неимоверную боль из-за скорбного событий актриса Лиза Арзамасова. Девушка призналась, что новость о смерти Бориса Грачевского стала для нее настоящим ударом.

«Вчера не смогла найти слов… И сегодня сложно осознать… Дядя Боря, дорогой, как так?» — написала Лиза Арзамасова на своей странице в Instagram.

Подписчики Елизаветы признались, что прекрасно понимают ее чувства и тоже скорбят о смерти Бориса Юрьевича.

«Царствие небесное…Так жаль, глыбы уходят», «Что же творится, сколько людей унес ковид. Соболезнования родным, близким и знавшим Бориса Юрьевича», «Царство небесное и светлая память. «Ералаш» — это наша радость детства. Спасибо вам, Борис Юрьевич», — высказываются в Сети.

Смотрите также