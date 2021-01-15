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«Стараюсь понять их ожидания»: Игорь Чапурин создает наряды для участников шоу «Танцы со звездами»

Именитый дизайнер рассказал о деталях работы над костюмами для артистов.

«Стараюсь понять их ожидания»: Игорь Чапурин создает наряды для участников шоу «Танцы со звездами»
Партнером Екатерины Гусевой в «Танцах со звездами» стал Евгений Папунаишвили. Фото: телеканал «Россия»

В ближайшее воскресенье, 17 января, на телеканале «Россия» стартует двенадцатый сезон полюбившегося зрителям проекта «Танцы со звездами». Поклонников ждет фееричное шоу. Чего стоят только имена участвующих в этом сезоне артистов! В борьбу вступят Екатерина Шпица, Катя Гусева, Давид Манукян, Сергей Лазарев, Дмитрий Дюжев, Янина Студилина и другие.

Вместе со своими партнерами – профессиональными хореографами, звезды кино, театра и Интернета будут выходить на паркет в нарядах от известного дизайнера Игоря Чапурина.

Именитый модельер признается, что он ставит перед собой задачу не просто создать костюм, который будет способствовать раскрытию идеи танца и характеру героев, дизайнер хочет привнести нечто новое в привычный образ артистов и в историю, которую они расскажут во время шоу.

Екатерина Шпица
Екатерина Шпица появится на экране в образе балерины. Фото: телеканал «Россия»

Перед тем, как начать разрабатывать эскиз костюма, Игорь Чапурин хочет четко понимать, чем наполнен человек, который выйдет в нем на сцену.

«Мы общаемся с героями, и я стараюсь понять их ожидания, — отметил Игорь Чапурин. — Но в то же время огромное значение имеет тематика выпуска, режиссерская задумка, которая служит объединяющим элементом и мне важно помочь собрать этот пазл».

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