«Позвонил за несколько дней до Нового года»: Юлия Ковальчук вспомнила о последнем разговоре с Борисом Грачевским

Известная исполнительница Юлия Ковальчук одной из первых почтила память скончавшегося накануне Бориса Грачевского. В ночь на 15 января вокалистка опубликовала в Instagram скорбный пост, в котором вспомнила о последнем разговоре с создателем «Ералаша». Юлия призналась, что в канун Нового года мэтр позвонил ей, чтобы просто пообщаться. Такие звонки, по словам Ковальчук, в ее жизни большая редкость. Как правило, часто приходится общаться по делам, а душевные беседы – на вес золота.

«Борис позвонил, как обычно, совершенно неожиданно за несколько дней до Нового Года. Он всегда так делал — просто звонил, чтобы узнать как дела… Мы болтали обо всем и ни о чем. Но в основном о детках, так как эта тема, пожалуй, волновала его гораздо больше остальных. Он был такой счастливый…», — написала Юлия Ковальчук.

Напомним, Борис Грачевский был госпитализирован в одну из московских клиник в конце декабря с диагнозом «коронавирус». Мэтр сообщил о болезни своей аудитории в Instagram, поделившись фото в кислородной маске. На снимке из больничной палаты он лучезарно улыбался и просил не волноваться за его здоровье – Борис Грачевский был уверен, что скоро победит коронавирус и воссоединится со своей семьей.

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Но увы, в первые дни января состояние мэтра резко ухудшилось, врачам не удалось спасти ему жизнь. Поздно вечером 14 января стало известно о смерти Бориса Грачевского.

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