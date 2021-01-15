«Радовался рождению малыша»: Глюкоза рассказала о встрече с Борисом Грачевским перед его смертью

Легендарный худрук популярного юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер накануне в одной из клиник столицы, с конца декабря проходил лечение от коронавируса.

Звезды российского шоу-бизнеса, многие из которых обязаны своей популярностью Борису Юрьевичу и «Ералашу», признаются, что уход мэтра стал для них настоящим ударом. Они не хотят верить в смерть влюбленного в жизнь человека.

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Певица Глюкоза, в детстве снимавшаяся в «Ералаше», на своей странчике в Instagram поблагодарила Бориса Грачевского за все, что он сделал для нее, как для артистки. Глюкоза рассказала, что не так давно встречалась с Борисом Юрьевичем, который был полон сил и надежд.

«Он радовался рождению малыша, имел огромное количество планов и проектов! Я бесконечно благодарна Борису Юрьевичу за все, что он сделал. Он сыграл огромную роль в моей жизни, он первый увидел во мне что-то особенное» — поделилась Глюкоза.

Вокалистка добавила, что в «Ералаше» несколько лет назад снялась и ее старшая дочка Лида. Глюкоза выразила соболезнования родным и близким Бориса Грачевского, пообещав, что всегда будет помнить мэтра и то, какую роль он сыграл в ее жизни.

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