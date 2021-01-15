«Так мы начинали»: Костомаров поставил маленького сына на коньки

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина воспитывают двоих детей. Старшей их дочери Насте в начале января исполнилось десять лет, а сыну Илье исполнилось пять. В день рождения знаменитый папа решил поставить его на коньки и показал в своем Instagram, как прошел первый опыт.

«Так мы начинали»,- подписал ролик Костомаров.

Фанатов спортсмена умилили такие забавные кадры.

«Не могу насмотреться! Как же это мило! Будущий олимпийский чемпион! Какой славный! Будущий фигурист!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что в прошлом году Роман и Оксана принимали участие в шоу «Ледниковый период». Главе семейства, который танцевал в паре с телеведущей Региной Тодоренко, удалось занять третье место в проекте.

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