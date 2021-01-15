«Еще один близкий человек»: Елена Воробей почтила память умершего от коронавируса Бориса Грачевского

Артистка благодарит судьбу за счастье быть знакомой с мэтром и работать с ним.

Скорбная новость пришла накануне поздно вечером. Стало известно, что в одной из московских клиник скончался легендарный создатель киножурнала «Ералаш», 71-летний Борис Грачевский. Худрук боролся с коронавирусом, но болезнь оказалась сильнее.

Со вчерашнего вечера соцсети наполняются скорбными публикациями, посвященными памяти ушедшего мэтра.

Поблагодарила судьбу за счастье дружить и сотрудничать с Борисом Грачевским известная артистка юмористического жанра Елена Воробей.

«Боря, Боречка… В скорбном списке коронавируса оказался еще один близкий нам человек. Солнечный, крайне позитивный, всегда улыбающийся, обожающий семью, друзей, жизнь. Кажется, совсем недавно мы сидели за одним столом в «Виторган-клубе», столько планов, столько света и счастья было в его глазах!» — написала Елена Воробей в Instagram.

Напомним, о том, что у него диагностирован коронавирус, Борис Грачевский сообщил в конце декабря сам, поделившись в Instagram снимком в кислородной маске, который он сделал в больничной палате. Создатель «Ералаша» был настроен очень оптимистично, он был уверен, что справится с болезнью и вернется домой к жене Екатерине и маленькому сыну Филиппу. Но в первые дни года из клиники, где находился на лечении Борис Юрьевич, стали поступать тревожные новости.

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Врачи ввели его в искусственную кому, подключили к аппарату ИВЛ, после чего состояние мэтра стабилизировалось. На накануне днем ситуация резко обострилась, медики вновь погрузили Бориса Юрьевича в медикаментозную кому. Увы, усилия врачей оказались тщетными. 14 января Борис Грачевский скончался.

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