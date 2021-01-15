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«Боренька! Как же так»: Гоша Куценко отказывается верить в смерть Бориса Грачевского

Артист почтил память легендарного создателя «Ералаша».

«Боренька! Как же так»: Гоша Куценко отказывается верить в смерть Бориса Грачевского
Гоша Куценко. Фото: Борис Кудрявов/«Экспресс-газета»

Бессменный худрук «Ералаша», 71-летний Борис Грачевский скончался накануне в одной из московских клиник, куда был госпитализирован в конце декабря прошлого года с диагнозом коронавирус.

Звезды шоу-бизнеса, со многими из которых Борис Юрьевич был очень дружен, скорбят о его безвременном уходе. Почтил память создателя киножурнала «Ералаш» известный актер Гоша Куценко. На своей страничке в Instagram он разместил фотографию Бориса Грачевского, на которой мэтр запечатлен вместе с маленьким сыном Филиппом.

«Боря! Боренька! Как же так!» — написал Гоша Куценко, давая понять, что ему очень больно.

Подписчики Гоши Куценко тут же откликнулись на его скорбный пост. Они выражают соболезнования близким Бориса Грачевского и признаются, что тоже не хотят верить в кончину мэтра, который всегда демонстрировал позитив и жизнелюбие.

«Пусть земля ему будет небом», «Да ладно… Ну как так-то…Только начал радоваться сыну», «Ой, тяжко, тяжко, но я не буду плакать, я сильная. Пусть у него там на небесах будет весело», — высказываются в Сети.

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