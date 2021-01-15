Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский умер в больнице 14 января. Ему был 71 год. В декабре режиссер был госпитализирован в одну из московских клиник с коронавирусом. Позже его ввели в искусственную кому. По словам друзей, несколько дней спустя состояние стабилизировалось, Борис Юрьевич пришел в себя. Но после врачи вновь ввели его в кому. О смерти сообщила третья жена Екатерина Белоцерковская.

Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище. О дате погребения будет известно позже. Об этом сообщает агентство «Москва».

Напомним, что у Бориса Юрьевича остался 9-месячный сын, которого ему подарила Екатерина Белоцерковская. Также у режиссера есть 8-летняя дочь Василиса от второй супруги Анны Панасенко и взрослые сын и дочь от первого брака.

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