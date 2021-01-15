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«Больше ничего говорить не буду»: домработница Киркорова боится плохо отзываться о поп-короле

По словам Людмилы Дородновой, у нее сейчас в жизни все хорошо и прекрасно.

«Больше ничего говорить не буду»: домработница Киркорова боится плохо отзываться о поп-короле
Филипп Киркоров. Фото: Globallookpress.com

Бывшая домработница музыканта Филиппа Киркорова Людмила Дороднова заявила, что больше не хочет обсуждать в СМИ свое увольнение из дома поп-короля. Ранее она появилась в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ и рассказала историю своего ухода от певца.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: Globallookpress.com

«Я теперь на эти темы не разговариваю вообще. Только со своими. Не волнуйтесь, у меня все хорошо. Я знаю, что он очень хорошо обо мне высказался. Но и я о нем ничего плохого не говорила. Да и передача, в которой я поучаствовала, всем понравилась. Но больше ничего говорить не буду».

Людмила Дороднова

Отметим, что сам поп-король сказал, что обид на Людмилу за достаточно странные выражения и слова в эфире на всю страну не держит. По его словам, он выплатил ей солидную компенсацию, которой ей хватит на десять лет вперед. В то же время, как говорят его друзья, откровения Людмилы ему пришлись не по душе. Он попросил ее больше не ходить на телешоу, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Людмила Дороднова работала и в доме певицы Аллы Пугачевой. Она всегда с теплотой отзывается о ее детях – Лизе и Гарри.

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