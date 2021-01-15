Роза Сябитова отреагировала на слова Ивана Урганта, который «поженил» ее с Моргенштерном

Как отметила главная телесваха страны, скорее всего, шутка родилась, потому что у Алишера татарская фамилия.

Телеведущая Роза Сябитова отреагировала на шутку своего коллеги телеведущего Ивана Урганта. Напомним, что в одном из эфиров в программе «Вечерний Ургант» он анонсировал скорую свадьбу телесвахи с рэпером.

«Нас ждет одно из двух: либо на сцене будет выступать Алишер Сябитов, либо программу будет вести Роза Моргенштерн», — сказал тогда Ургант под смех в зале.

«Не знаю, какая мотивация была у Вани. Скорее всего шутка родилась из того, что у Алишера татарская фамилия. Когда я это узнала, спросила, татарин ли он. Все знают мое трепетное отношение к представителям моей национальности. Он стал открещиваться, но я его подловила, ведь его папа – башкир, а это все к нам относится». Роза Сябитова

Как заметила телесваха, Моргенштерн — крайне необразованный человек. Музыкант, как она считает, даже не знает, какой он национальности. По словам Сябитовой, подобные герои среди молодежи ей совсем не нравятся. Она попросила сдать ее в сумасшедший дом, если в будущем будет положительно отзываться о таких персонажах как рэпер, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Моргенштерн не так давно появился на шоу «Давай поженимся». Он заявил, что является родственником историка моды Александра Васильева. Надо отметить, что на снимках из юности Васильева они действительно очень похожи.

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