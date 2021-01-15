Сестра Жанны Фриске перестала скрывать от публики своего нового бойфренда

В 2019 году она развелась со своим мужем Сергеем.

Сестра певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году, Наталья, закрутила новый роман после развода с мужем. В 2019 году она развелась с предыдущим избранником, которого зовут Сергей. Нового ухажера девушки зовут Александр Титов. Она разместила совместный снимок с мужчиной в Instagram, который вызвал восторг у ее поклонников.

«Да, у меня новые отношения. Саша — мой молодой человек. Мы вместе рекламировали магазин моей подруги и сняли такой фэмили-лук». Наталья Фриске

Ранее знакомые Натальи Фриске рассказывали, что с мужем они испытывали сильные чувства, но постепенно любовь сошла на нет. Начались проблемы в отношениях. Они ссорились, потом мирились, но в итоге поняли, что им лучше расстаться.

Добавим, что Наталья Фриске последние годы работает мастером по бровям и перманентному макияжу. Также она развивает певческую карьеру. Родители Натальи Фриске очень рады за свою дочь. Они надеются, что она обретет счастье с новым мужчиной и вскоре выйдет замуж, сообщает «СтарХит».