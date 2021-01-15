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Запашный сообщил о проблемах с поставкой кислорода в больницу, где лежал Грачевский

Как отметил дрессировщик, он верил, что режиссер выкарабкается.

Запашный сообщил о проблемах с поставкой кислорода в больницу, где лежал Грачевский
Эдгард Запашный. Фото: Globallookpress.com

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что в больнице, где лежал режиссер Борис Грачевский, были проблемы с поставками кислорода для больных коронавирусом.

Борис Грачевский
Борис Грачевский. Фото: Globallookpress.com

«Были проблемы с его выздоровлением, с кислородом. Жена Бориса все наладила. Она прямо молодец. Сейчас она осталась с маленьким ребенком на руках. Он был всегда таким жизнерадостным мотором. Выглядел гораздо моложе своих лет. Конечно, жалко его. Я пойду на похороны. Правда, дата пока неизвестна».

Эдгард Запашный

Как отметил дрессировщик, он верил, что Грачевский победит в битве с коронавирусом.

«Я думал, что он сможет выкарабкаться. Общался с его женой. С ним разговаривал, когда он был в реанимации. Грачевский на меня произвел сначала крайне полярное впечатление. Я думал, что он сноб. Мы виделись на всяких тусовках. Я думал, что он носит маску.

А позже я увидел в нем другого человека. Даже ему в этом признался. Я в корне изменил мнение о нем. Мы стали с ним много общаться. Я поздравлял его с рождением сына. Он рассказывал о проблемах «Ералаша». Много всего интересного», — сказал Запашный.

Режиссер Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. У него был диагностирован коронавирус.

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