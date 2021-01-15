«Как любил Шерлок Холмс»: Рудковская похвасталась своим завтраком в фешенебельном отеле

Продюсер отдыхает в Санкт-Петербурге и делится моментами отпуска в социальной сети.

Светская львица, продюсер Яна Рудковская устроила себе каникулы после новогодних праздников. Жена фигуриста Евгения Плющенко только сейчас смогла позволить отдых, поскольку все выходные усиленно трудилась на ледовом шоу мужа.

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Рудковская отправилась в Санкт-Петербург. Здесь звезда поселилась в одной из пятизвездочных гостиниц, и наслаждается культурной программой — накануне она посетила Мариинский театр. Очередное утро светская львица в микроблоге начала с завтрака — она запостила фото своей утренней трапезы.

«Овсяная каша, как любил Шерлок Холмс, йогурты собственного приготовления в стекле и фантастические круассаны», — похвасталась Рудковская.

Девушка расположилась на софе в любимой пижаме бренда Louis Vuitton. Она обожает роскошь и люкс, поэтому не отказывает себе в комфорте даже в поездках.