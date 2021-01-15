«Ваня тут только из роддома»: Подольская показала, как ее старший сын нежно целует малыша

Певица Наталья Подольская 10 лет счастлива в браке с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим. Их связало творчество, а позже отношения переросли в большое чувство. За годы брака у звезд появилось двое детей. Старшему Артемию 5 лет, младшему Ване — два месяца.

Малыш Ванечка стал долгожданным ребенком для родителей, появившись на свет в октябре 2020-го года. Молодая мама наслаждается материнством и редко выходит в свет, также она призналась, что ситуация с самоизоляцией и пандемией позволяет ей максимум времени посвящать уходу за младенцем. В своем микроблоге Наталья периодически делится снимками крохи, и на это раз показала трогательные отношения между братьями. На снимке старший нежно целует в лоб новорожденного Ваню.

«Теперь главная задача — вырастить из них хороших людей и лучших друзей. Ваня тут только из роддома, малюсенький такой!», — написала звезда.

Новорожденный малыш спит в коконе, и заметно, как осторожно к нему прикасается братик — чтобы не разбудить. Семейная идиллия тронула сердца многих подписчиков звезды.

Подольская не понаслышке знает, какими бывают отношения между родными людьми. У нее есть сестра-двойняшка Юлиана, с которой певица видится каждый день, отмечает все праздники и разделяет счастливые и не очень моменты жизни.

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