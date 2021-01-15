Крохотный сын Бориса Грачевского находится после смерти отца с няней, а не с матерью

Актриса Оксана Сташенко в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что крохотный сын Бориса Грачевского Филипп которому нет и годика, находится с няней, а не со своей мамой 36-летней актрисой и женой режиссера Екатериной Белоцерковской.

«Есть одна-две девушки, которые могут быть на него обижены в этой жизни. Но все остальные друзья и коллеги его безумно любили. Он очень светлый человек. Его смерть стала для многих настоящим шоком. Когда его отвезли в больницу, то мы знали, что у него плохие легкие. Врачи говорили, что это тяжелый случай. Я Кате, его третьей жене, звонила и все время говорила, что все будет хорошо. Ребенок сейчас, кстати, у няни. Катя сама с короной лежит».

Оксана Сташенко

Как добавила Оксана Сташенко, она и все надеялись, что Грачевский поправится. «Мы верили в чудо. И вместо чуда вот такое. Что теперь будет с Катюшей. Такая хорошая девушка она», — заметила актриса.

больше по теме Борис Грачевский перед смертью слал Ирине Безруковой фото своего смеющегося сынишки Филиппу сейчас всего девять месяцев, а он уже остался без отца.

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. У него был коронавирус, который режиссер и руководитель детского киножурнала «Ералаш», к сожалению, так и не смог победить.

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