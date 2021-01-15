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«Типичный похотливый старый еврей»: Рынска дала характеристику покойному Грачевскому

Как отметила светская львица, режиссер лез ко всем молодым девушкам.

«Типичный похотливый старый еврей»: Рынска дала характеристику покойному Грачевскому
Божена Рынска. Фото: Globallookpress.com

Журналистка и светская львица Божена Рынска в своем телеграм-канале нелестно отозвалась о покойном режиссере и руководителе киножурнала «Ералаш» Борисе Грачевском.

Борис Грачевский
Борис Грачевский. Фото: Globallookpress.com

«Умер Борис Грачевский. Спасибо ему за «Ералаш», это великий проект. Но, как говорил герой Чехова, о мертвых или ничего, или правда. Грачевский был русским Вайнштейном. Лез ко всем молодым девушкам. Лапал, мацал, домогался. Удивительно, что сотни абьюженых при его жизни заявления не делали. Типичный похотливый старый еврей при деньгах и возможностях, постоянно распускавший руки».

Божена Рынска

Напомним, что Борис Грачевский в конце декабре подхватил коронавирусную инфекцию. Он в течение нескольких недель с помощью врачей сражался за свою жизнь, но проиграл в этой хватке.

Несколько дней назад врачи, понимая, что его состояние ухудшается, ввели режиссера в искусственную кому. Через какое-то время он вышел из нее и даже, как говорят друзья, мог самостоятельно сидеть. Однако затем ему стало резко хуже. Грачевскому на момент смерти был 71 год.

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