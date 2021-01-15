«Огромное горе»: Долинский назвал Грачевского улыбчивым и безумно творческим человеком

Актер и близкий друг режиссера Бориса Грачевского Владимир Долинский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался в связи со смертью руководителя детского киножурнала «Ералаш».

«Мне сейчас не до слов. Огромное горе. Он был надежный и замечательный друг. Прекрасный и теплый человек. Он всегда был улыбчивым и безумно творческим, трогательным».

Владимир Долинский

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. В конце декабря он угодил в одну из московских больниц с коронавирусом, хотя поначалу лечился дома. Первое время он неплохо себя чувствовал и даже отвечал друзьям в соцсетях.

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Несколько дней назад ему стало резко хуже. Врачи ввели его в искусственную кому, надеясь, что это поможет победить коварную инфекцию. Через несколько дней он вышел из нее и, казалось, стал поправляться, однако затем снова резко почувствовал себя хуже. Спасти его уже не удалось.

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