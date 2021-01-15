«Дядя Боря, сколько проектов вы мечтали снять»: сын Рудковской и Плющенко простился с Грачевским

Сын продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Саша, которого все называют Гном Гномыч, в Instagram простился с руководителем детского киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским. Он разместил снимок, на котором находится вместе с режиссером.

«Спасибо за дружбу, спасибо за всеми любимый «Ералаш»! Дядя Боря, сколько проектов вы мечтали снять, сколько идей так и не реализовали! Вечный идейный двигатель! Помним, любим». Саша Плющенко

«Очень жалко. Мы выросли на его «Ералашах». Царствие небесное», «Борис всегда все делал для детей. Он был маленьким ребенком. Иначе он бы просто не смог снимать такие шедевры. Громкие ему аплодисменты», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Борис Грачевский умер в возрасте 71 года. В конце декабря он подхватил коронавирус. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.

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