Борис Грачевский перед смертью слал Ирине Безруковой фото своего смеющегося сынишки

Филиппу сейчас всего девять месяцев, а он уже остался без отца.

Актриса Ирина Безрукова в Instagram почтила память режиссера Бориса Грачевского, с которым на протяжении долгих лет дружила при его жизни. Она поблагодарила его, что в свое время он осуществил ее детскую мечту – снял в «Ералаше».

Как отметила Безрукова, они часто виделись с Грачевским на передачах, на премьерах, на кинофестивалях. Она много общалась с художественным руководителем детского журнала «Ералаш». Причем даже когда Грачевский оказался в больнице, он ни на минуту не терял чувство юмора.

«Из клиники, 3 января, на мой вопрос — все ли хорошо, прислали мне сердечки. И фотографии своего смеющегося сынишки. И вот сегодня это известие. Жизнь — очень хрупкая вещь».

Ирина Безрукова

Напомним, что руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в конце декабря прошлого года заболел коронавирусом. Несмотря на все усилия медиков, спасти звезду не удалось. На какое-то время ему становилось лучше, но затем наступило резкое ухудшение состояния. Ему был 71 год.

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