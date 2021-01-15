Буквально светился от счастья: молодая вдова Грачевского показала его последнее фото с отдыха

Актриса Екатерина Белоцерковская в сторис Instagram поделилась фотографией своего покойного мужа. Снимок, судя по всему, был сделан совсем недавно с отдыха пары.

Вероятно, именно Екатерина Белоцерковская сфотографировала Бориса Грачевского. На снимке он буквально светится от счастья. Судя по всему, он находится на канатной дороге. На заднем плане открываются очень красивые пейзажи.

Напомним, что Борис Грачевский скончался в одной из московских больниц. Ему был 71 год. Причиной смерти были осложнения на фоне коронавируса. На днях врачи вновь ввели его в медикаментозную кому. Причиной ухудшения состояния стали сочетание вирусной пневмонии и бактериальной инфекции. Кроме того, проблем добавлял пожилой возраст и ослабленный борьбой с раком кожи иммунитет. Грачевский лечился от него несколько лет подряд.

Отметим, что Борис Грачевский оставил богатое наследство, которое будут в ближайшие месяцы делить его близкие. У него был шикарный загородный дом на 300 квадратных метров, просторная квартира в Москве. У Грачевского от трех разных браков осталось четверо детей. Именно они и последняя жена являются прямыми наследниками.

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