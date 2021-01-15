По многочисленным просьбам: Бородина провела рум-тур по розовым спальням Маруси и Теоны

37-летняя телеведущая, бизнесвумен Ксения Бородина – мама двоих детей. Старшей дочери Марусе от первого брака с бизнесменом Юрием Будаговым уже 11 лет, отцом младшей Теоны является нынешний муж звезды Курбан Омаров.

Бородина неплохо зарабатывает, чтобы позволить себе роскошный двухэтажный особняк в элитном поселке Подмосковья. Звезда довольно часто показывает части комнат, столовую, свою спальню в stories, но так и не сделала полный видеообзор дома. Девушка считает, что в этом нет необходимости – итак уже все все разглядели. Но детские комнаты она еще не показывала.

«Многие просили: «Покажите Маруськину комнату». Ну вот такая у нас комната», — сняла видео просторной спальни дочки мама.

Комната Маруси выдержана в нежнейшем розовом цвете – и мебель, и письменный стол, и обои на стенах, и платяной шкаф в гардеробной. «Здесь у нас гардеробная», — открыла дверь в святая святых любой юной модницы Бородина.

Далее Бородина проследовала в спальню младшей дочки. Кровать пятилетней Теоны усыпана мягкими грушками, есть телевизор и отдельно – диван для его просмотра.

А также просторный санузел, в который «экскурсовод» не зашла. Спальня девочки так же выполнена в припыленном оттенке розового, как у ее старшей сестры.

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