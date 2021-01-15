«Мне ее жизнь совершенно не интересна»: Грачевский перед смертью нелестно отзывался о второй жене

Как отмечал режиссер, он был не в восторге, что Анна оставила его фамилию.

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский незадолго до смерти нелестно отзывался о своей второй жене Анне. Особенно ему было неприятно, что она после развода несколько лет назад решила оставить его фамилию.

«Слежу только за судьбой своей дочки. При встрече с бывшей женой, конечно, мы не отворачиваемся, но мне ее жизнь совершенно не интересна. Как и ей моя, насколько я понимаю. И слава богу. Хотя обид у меня нет, но я не в восторге от того, что она оставила мою фамилию. А что я могу тут сделать?!» Борис Грачевский

Также Грачевский отмечал, что ему необыкновенно повезло с третьей женой. Актриса Екатерина Белоцерковская, напомним, младше него на 35 лет. Она подарила ему наследника Филиппа, которому нет еще и годика. Как говорил режиссер, Катя — его последняя жена, а на шутки, что, может, не последняя, отправлял всех к композитору Максиму Дунаевскому, у которого было семь неудачных браков, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. В декабре прошлого года он заразился коронавирусом. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

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