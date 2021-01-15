В реанимацию не пустили: жена Бориса Грачевского простилась с мужем через стекло в больнице

Жена режиссера Бориса Грачевского 36-летняя Екатерина Белоцерковская не смогла попасть в реанимацию больницы накануне смерти мужа. Как рассказал друг семьи, женщина была в больнице, но с любимым супругом попрощаться смогла только через стекло.

«В реанимацию не пустили, но она посмотрела на мужа через стекло. Медики не давали никаких прогнозов, по сути ничего не говорили — не обнадеживали, но и не пугали. В этой болезни ничего невозможно предвидеть. А потом стало совсем плохо… Катя тоже, кстати, переболела коронавирусом, но у нее все прошло в более легкой форме». Друг семьи Грачевского

Отметим, что сначала супруги лечились от коварной инфекции дома. Это было еще перед Новым годом. Потом Борису Грачевскому стало хуже. Его отвезли в больницу, где выявили серьезное поражение легких. В клинике ему становилось все хуже и хуже, поэтому пришлось вводить в искусственную кому, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. Он оставил большое состояние после своей смерти. Родные в ближайшее время будут делить его загородный дом, квартиру в центре Москвы. Не ясно, что будет с киножурналом «Ералаш», права на который также принадлежат знаменитому режиссеру.

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