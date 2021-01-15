«Спасибо тебе за нашу дочь, не знаю, как скажу ей»: душераздирающие слова второй жены Грачевского

Вторая жена режиссера Бориса Грачевского Анна Панасенко в Instagram оставила душераздирающий пост в память о создателе киножурнала «Ералаш». Как отметила девушка, Грачевский сильно любил жизнь. Она отказывается верить, что его больше нет. Как заметила Анна, наверное, бывший муж пошутил над всеми близкими.

«Ты любил мандарины, мог съесть их килограммы. Вася тоже любит мандарины… Боря, Боря, Боря, а что ты больше не позвонишь?! Больше не позвонишь не мне, не Васе? Я просто хотела тебе всегда сказать, но не было случая, хотела сказать, но не успела, не успела… Спасибо тебе за нашу дочь. Я пока не знаю, не знаю, как скажу ей…» Анна Панасенко

Как добавила Анна Панасенко, их дочь недавно нарисовала портер отца. Она хотела показать ему свое произведение искусства, когда он вернется из больницы. Также женщина порадовалась за новую семью режиссера. Она счастлива, что он жил вместе с третьей женой Катей в полной гармонии. По словам Панасенко, она всему училась у режиссера. Пока Анна не понимает, что происходит. В конце поста она отметила, что каждый день на нее смотрят глаза бывшего мужа с прищуром.

Борис Грачевский был в браке с Анной Панасенко с 2010 по 2014 год. В браке у них в 2012 году родилась дочь Василиса. Режиссер умер в возрасте 71 года от коронавирусной инфекции.

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