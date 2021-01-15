«Заменял всю планету»: Цымбалюк-Романовская рассказала, сколько лет они с Джигарханяном любили друг друга

Со своей третьей женой Армен Джигарханян отправился в ЗАГС в феврале 2016 года. Но брак вскоре распался, супруги официально были вместе меньше двух лет, и экс-жену стали обвинять в мошенничестве и попытках завладеть имуществом великого артиста. Речь – о пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

Сейчас 42-летняя экс-жена легенды кино глубоко переживает смерть 85-летнего бывшего мужа – он ушел из жизни в ноябре 2020 года, — и хранит память о нем. Девушка стала героиней проекта «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro и рассказала, сколько лет на самом деле длились их с Арменом Борисовичем отношения.

«С 2001 года мы встречались. В 2017-м произошел так называемый развод. А постоянно мы жили вместе с 2009 года, это можно назвать гражданским браком, — призналась пианистка. И заметила: «Есть решение суда, которое узаконило те наши отношения. То есть, подтвердило, что с 2009 года мы с Арменом Борисовичем постоянно жили в гражданском браке. Он был мне вместо мужа, ребенка, учителя и заменял всю планету».

Цымбалюк-Романовская винит окружение Джигарханяна в том, что они его насильно разлучили с ней. Просто взяли и увезли, не давали видеться с ней, говорить. А позже вторая жена Джигарханяна, Татьяна Власова, вернулась в Россию из Америки, чтобы воссоединиться с бывшим мужем.

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