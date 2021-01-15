«Боря, можно снять молитвы?»: подруга Грачевского показала последнюю переписку с режиссером

За несколько дней до смерти он перестал отвечать на сообщения.

Подруга режиссера Бориса Грачевского Светлана Туманова, с которой он дружил еще с восьмидесятых годов прошлого века, в соцсетях выложила последнюю переписку с создателем киножурнала «Ералаш».

В первое время Грачевский активно отвечал женщине, но потом стал писать отрывисто и односложно. В последний день 2020 года, к примеру, Туманова писала, что молится за здоровье друга. Спрашивала идет ли он на поправку. Грачевский ответил, что старается.

В ночь перед Рождеством она спросила его: «Боря, можно снять молитвы?» В ответ он ответил кратко: «Пока нет». Судя по всему, каждое слово уже давалось Грачевскому с трудом, хотя он еще подходил к телефону. После этого отвечать женщине он перестал, сообщает «СтарХит».

Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. Несколько недель он боролся с коронавирусом, но в итоге проиграл в этой схватке с коварной инфекцией.

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