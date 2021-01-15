Малышка с ромашкой: Лиза Галкина позировала рядом с братом, примерив белые одеяния

Лиза Галкина в свои семь лет имеет внушительную армию поклонников, которые создают фан-сообщества и аккаунты, посвященные ее жизни. Стоит признать, что дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина действительно растет очаровательным ребенком, впрочем, как и многие малыши, выросшие в любви.

Почитатели наследницы звездной четы часто восхищаются ее внешностью, непосредственностью, чувством юмора и эмоциональностью. На одном из снимков, размещенных на фан-страничке Лизы, она позирует рядом с братом Гарри, примерив с ним одежды в одном стиле. Топ девочки украшает крупная аппликация в виде ромашки.

«Сама словно цветочек!», «Ну ведь лапонька же!», «Обожаемая наша», «Очень красивые дети», «Такие эмоции на лице у Лизоньки, можно любоваться на нее бесконечно», «Такие милые», «Красотульки», — восхитились снимком фолловеры.

Напомним, Лиза и Гарри появились на свет благодаря суррогатному материнству. Однако биологически они родные дети Пугачевой и Галкина, как утверждают артисты. В настоящий момент близнецы уже ходят в школу в первый класс.

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