Тимати и Анастасия Решетова снова вместе?
Видео
Женщины за 50: как сложились судьбы актрис «Секса в большом городе»
Видео

«С честными глазами»: Ильиных показала, как одиннадцатимесячный сын от Полунина любит брокколи

Кроха Мир с полезной капустой в руках позировал маме.

«С честными глазами»: Ильиных показала, как одиннадцатимесячный сын от Полунина любит брокколи
Елена Ильиных с сыном. Фото: instagram.com/blackswanei/

Олимпийская чемпионка Елена Ильиных в браке с танцовщиком Сергеем Полуниным растят сына с необычным именем Мир. Крохе одиннадцать месяцев, он не так давно научился ходить самостоятельно, а сейчас все семейство отдыхает на Родине Мира – в Майами.

Звезды наслаждаются родительством и следят за каждым достижением сынишки. Оказалось, что он очень любит брокколи, и готов есть ее в любом виде, даже сырой.

Мир Полунин
Мир Полунин. Фото: instagram.com/blackswanei/

«Передаем бабушке привет и с честными глазами говорим, что сидим на ЗОЖ. Вкуснаааааа!», — подписала снимки Ильиных.

Мир Полунин
Мир Полунин. Фото: instagram.com/blackswanei/

На снимках, которыми поделилась Ильиных, Мир держит серьезный кочан капусты, и нет никаких сомнений, что он ее обожает.

Смотрите также

Тэги

дети звездЕлена ИльиныхмалышиМир ПолунинСергей Полунин