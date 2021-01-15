«С честными глазами»: Ильиных показала, как одиннадцатимесячный сын от Полунина любит брокколи

Олимпийская чемпионка Елена Ильиных в браке с танцовщиком Сергеем Полуниным растят сына с необычным именем Мир. Крохе одиннадцать месяцев, он не так давно научился ходить самостоятельно, а сейчас все семейство отдыхает на Родине Мира – в Майами.

Звезды наслаждаются родительством и следят за каждым достижением сынишки. Оказалось, что он очень любит брокколи, и готов есть ее в любом виде, даже сырой.

«Передаем бабушке привет и с честными глазами говорим, что сидим на ЗОЖ. Вкуснаааааа!», — подписала снимки Ильиных.

На снимках, которыми поделилась Ильиных, Мир держит серьезный кочан капусты, и нет никаких сомнений, что он ее обожает.

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