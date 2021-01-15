«Он до сих пор «живет» со мной»: Цымбалюк-Романовская не выписала Джигарханяна из квартиры

В новом выпуске авторского проекта портала Teleprogramma.pro «Загугли звезду» героиней стала пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, третья жена актера и режиссера Армена Джигарханяна. Брак со звездой продлился недолго, но запомнился публике скандальным разводом.

Армена Борисовича нет в живых с ноября прошлого года. Но его экс-жена до сих не может смириться с этим и чтит память о нем, публикуя фотографии артиста, вспоминая его анекдоты. А недавно она поведала о том, что он к ней «пришел» перед Рождеством. Оказалось, что она не выписала Джигарханяна из квартиры, которую они приобретали вместе, и в которой она проживает сейчас:

«Живу у себя дома, мне здесь очень хорошо. Адрес, я думаю, все знают, это в районе Рублевского шоссе. Кстати, в этой квартире прописан Армен Борисович. Он до сих пор «живет» со мной и не мешает мне», — рассказала пианистка.

К слову, за присвоение этой недвижимости Цымбалюк-Романовскую стали обвинять в корысти. Жилье площадью 134 кв.м с роскошным ремонтом стоит порядка 30 млн рублей, и за несколько дней до бракосочетания с Джигарханяном Виталина оформила их в свою собственность – так, по ее словам, потребовал сделать сам артист.

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