«Всем физкульт-привет!»: Подольская показала, как восстанавливает фигуру после родов

Звезда сцены Наталья Подольская – счастливая мама двоих детей. 38-летняя певица родила второго сына почти три месяца назад. И сейчас у нее наступило время восстановления физической формы. Хотя артистка и так прекрасно выглядит – ее осиной талии может позавидовать любая молодая мамочка.
Накануне жена Преснякова-младшего показала, как намерена восстанавливаться. Она сняла видео из бассейна и рассказала:
«Всем физкульт-привет! Буду плавать 50 раз туда-обратно», — проанонсировала свое занятие Подольская.
Небольшой бассейн располагается прямо в особняке Подольской и Преснякова. «В здоровом теле и все такое», — посмеялась звезда. И отправилась в заплыв.
Новый год звезда встретила в тесном семейном кругу – с мамой, сестрой, мужем и детьми. Как и каникулы – девушка рассказала, что никуда не выезжала из-за пандемии коронавируса.