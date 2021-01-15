«Всем физкульт-привет!»: Подольская показала, как восстанавливает фигуру после родов

Певица недавно стала мамой во второй раз.

Звезда сцены Наталья Подольская – счастливая мама двоих детей. 38-летняя певица родила второго сына почти три месяца назад. И сейчас у нее наступило время восстановления физической формы. Хотя артистка и так прекрасно выглядит – ее осиной талии может позавидовать любая молодая мамочка.

Накануне жена Преснякова-младшего показала, как намерена восстанавливаться. Она сняла видео из бассейна и рассказала:

«Всем физкульт-привет! Буду плавать 50 раз туда-обратно», — проанонсировала свое занятие Подольская.

Небольшой бассейн располагается прямо в особняке Подольской и Преснякова. «В здоровом теле и все такое», — посмеялась звезда. И отправилась в заплыв.

Новый год звезда встретила в тесном семейном кругу – с мамой, сестрой, мужем и детьми. Как и каникулы – девушка рассказала, что никуда не выезжала из-за пандемии коронавируса.

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