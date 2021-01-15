«С моей девочкой»: Нюша с дочкой Симбой нарядились на прогулку в одинаковые шапки с помпонами

Певица порезвилась во дворе с двухлетней наследницей от Игоря Сивова.

30-летняя певица Нюша, настоящее имя которой – Анна Шурочкина – счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. В 2018 году у звезды на свет появилась дочка, которую назвали Симбой. Мама с папой души не чают в наследнице, долгое время скрывали личико крохи и относительно недавно стали показывать ее в микроблоге.

Пришедшая в столицу настоящая зима с сугробами и морозами порадовала многие звездные семьи. Вот и Нюша с дочкой поспешили поиграть на улице.

«С моей девочкой», — запечатлелась певица с Симбой на снимках.

Для прогулки Нюша нарядила дочку в ярких комбинезончик с анималистичным принтом, и белоснежный комплект – шапочку с помпонами, рукавички и шарфик. Точно такой же головной убор красовался и на голове самой артистки – мама с дочкой решили одеться в одном стиле.

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