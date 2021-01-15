«Любимая, с юбилеем!»: Боня показала свою моложавую красавицу-маму

41-летняя Виктория Боня сейчас проживает в Монако вместе с восьмилетней дочкой Анджелиной, отцом которой является миллионер Алекс Смерфит. Девушка периодически рассказывает о своей жизни до телепроекта «Дом-2», который и сделал ее знаменитой. Кроме того, иногда она делится новостями о своей семье.

На этот раз Боня поздравила маму с юбилеем. Галине Ивановне исполнилось 65 лет. По этому поводу экс-звезда «Дома-2» поделилась снимком родительницы.

«Мамуля, любимая, с юбилеем! Сегодня у моей мамы день рождения! Спасибо тебе за все, за жизнь, за тепло и твою любовь», — обратилась Боня к маме.

Поклонники в комментариях поспешили присоединиться к поздравлениям. Также многие отметили, что мама у Бони – очень красивая, и сходство двух женщин налицо.

«Мама красотка нереальная!!всех благ и крепкого здоровья!!!», «Красавица» «Очень красивая! Здоровья мамочке!», «Мама красавица! Здоровья и счастья», «Ух какая красивая. Вот в кого Боня, все говорят пластика пластика, а это гены!», «Красивая мамуля! С днем рождения!», — пишут в комментариях люди.

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