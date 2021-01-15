«Все, что было, останется на Мальдивах»: Бузова открестилась от свадьбы с Манукяном

Телеведущая захотела оставить воспоминания о событиях, связанных с отдыхом, на острове.

Почти три недели певица Ольга Бузова отдыхала на Мальдивах вместе с возлюбленным Давидом Манукяном. Девушка делилась с поклонниками счастливыми мгновениями отпуска: как встретила Новый год на острове, показывала, какие бывают закаты на океане, демонстрировала ночные романтические встречи с бойфрендом, походы в подводный ресторан.

А вот о церемонии бракосочетания, которую Бузова и Манукян провели на острове, поющая теледива умолчала. И по окончании отпуска звезда сообщила фанатам:

«Долетели!», — сообщила звезда. И подчеркнула: «Все, что было на Мальдивах, останется на Мальдивах».

Очевидно, от свадьбы с Манукяном таким образом девушка открестилась, решив оставить воспоминания об этой «шалости» на острове.

А между тем, в это же время на Мальдивах вышла замуж другая светская львица – Милана Тюльпанова. И воспринимает девушка произошедшее всерьез. Хотя подобные церемонии не имеют в нашей стране недействительны.

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