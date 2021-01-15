«Просто бомба!»: Кошкина показала роскошную грудь в бикини из пайеток

На протяжении нескольких сезонов пайетки пользуются особой популярностью среди модниц. Эксперты говорили, что именно их нужно будет «забрать» с собой в новый, 2021 год. Яна Кошкина так и сделала. В своем Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в черном бикини, лиф которого был украшен пайетками.

«Вау! Огонь! Просто бомба!», — писали пользователи Сети.

При этом, Яна сообщила своим фанатам, что в этот момент она должна была быть в Дубае, но решила уделить внимание своему здоровью и устроила детокс. Напомним, 30-летняя брюнетка недавно была в Дубае. На курорте она встречала новый год в компании родного отца.

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