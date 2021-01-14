«Вы — классные»: тиктокера Даню Милохина задержала полиция

Недавно Даня Милохин вернулся из Дубая, где проводил свой отпуск. А в Краснодаре тиктокер решил провести встречу с фанатами в одном из местных торговых домов. Об этом сразу же узнали стражи порядка, которые попросили собравшихся разойтись, а блогера увели с собой. Хотя ранее в микроблоге Милохин призывал всех приходить только в медицинских масках.

В своем Instagram 19-летний блогер опубликовал фото с момента задержания и толпу фанатов, подписав коротко «Вы — классные».

Напомним, в конце года Даня стал героем программы Ксении Собчак, где признался, что его доходы больше тех, что были приведены в списке Forbes. По данным издания, тиктокер зарабатывал порядка трех миллионов рублей в месяц.

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