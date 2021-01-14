«Собираем ракушки»: Николаев запечатлел пятилетнюю дочь на побережье океана

Новогодние каникулы Игорь Николаев с молодой женой Юлией Проскуряковой и пятилетней дочкой провели в России. Семья участвовала в семейных стартах по лыжным гонкам, побывала в Суздале, а после решила отправиться в Америку. За океаном живет старшая дочь музыканта Юлия. Там 42-летняя женщина занимается медициной.

В своем Instagram Николаев опубликовал видеоролик, на кадрах которого запечатлел свою младшую дочь.

«Собираем ракушки в 7 утра в ожидании восхода солнца», — подписал видео Николаев.

Напомним, что несмотря на столь юный возраст Вероника уже выходит со звездными родителями на большую сцену. Так, вся семья приняла участие в съемках новогодних концертов, где исполнила совместную песню «Я люблю эту зиму».

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