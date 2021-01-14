«Новогодняя сказка»: Галкин показал, как украсил вход в замок Пугачевой множеством гирлянд и елок

Максим Галкин не скрывает, что ему нравится замок, в котором он живет с Аллой Пугачевой. Юморист рассказывал, что сам выбирал декор, а теперь тщательно заботится о саде и часто сам подрезает ветки у кустарников. Постепенно стали ухаживать за растениями и двойняшки Лиза и Гарри. Семилетний сын пары даже прошлым летом сам высадил цветы в саду. А с приходом зимы угодья звездной пары засыпало снегом. Теперь дети там катаются на санках и резвятся в сугробах.

Ранее Галкин показал, как был украшен дом изнутри к Новому году, а теперь он похвастался, как замок выглядит снаружи. В свой последний выходной артист вышел на вечернюю прогулку. Он заснял не только большое количество пушистого снега, но и то, как подсвечен дом. Потом Максим подошел к главному входу, где стоят гаргульи. Теперь у дверей есть арка из елочных веток и мерцающих гирлянд. Также там стоят елки, украшенные в красно-белых тонах.

«Такая прям новогодняя сказка», — заметил он. «И еще раз с Новым годом! А завтра уже на съемки», — отметил артист.

Поклонники были впечатлены тем, как украшен звездный дом. Многие признались, что такой красоты не видели. «Молодец вы, такой дом построили, семья хорошая и семьянин хороший, и очень отличный муж и отец», «Как же у вас красиво! Как в сказке», «Божественно прекрасно», «И почему то вспомнилось „Один дома“», «Как волшебно красиво — можно снимать диснеевские сказки», — прокомментировали пост подписчики.

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