«Похожи?»: Мария Порошина показала редкий кадр с дочкой от Гоши Куценко

В этом году дочке актеров – Полине - исполнится 25 лет.

Почти 25 лет назад Мария Порошина и Гоша Куценко стали родителями. Полина пошла по их стопам и тоже окончила театральное училище имени Щукина. В послужном списке девушки есть ряд ролей в театре и кино. В фан-аккаунте Instagram Марии появился совместный снимок с дочкой.

«Похожи?», — подписано фото.

Некоторые фанаты отметили, что девушка похожа на отца.

«Красавицы! Да, копия! Как похожи!», — писали пользователи Сети.

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Напомним, что кроме Полины у 47-летней Порошиной есть еще четверо детей – три дочки от актера Ильи Древнова и сын. Долгожданного наследника актриса родила в 2019 году. Имя отца малыша она скрывает.

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