«Улыбка Киры»: Ирина Слуцкая показала подросшую младшую дочь

Ирина Слуцкая преуспела во многом. Она сделала блестящую спортивную карьеру, блистала на телевидении в качестве телеведущей, трижды стала мамой. Старшему ее сыну Артему уже 13 лет, а дочке Варваре 10 лет, а самой младшей – Кире всего год. Ирина поделилась ее снимком в своем Instagram.

«Улыбка Киры всем тем, кто никак не может настроиться на рабочий лад после праздников», — написала Слуцкая.

Ранее Слуцкая рассказывала, что старшая ее девочка с четырех лет каталась на коньках, а сейчас занимается танцами на льду. Артем тоже выбрал спорт, раньше он занимался хоккеем, а теперь мечтает стать пилотом.

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