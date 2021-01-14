«Она пьет таблетки, много спит»: Солнцев отправил жену жить на дачу после выписки из больницы

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что его пожилая жена Екатерина Терешкович после выписки из больницы, где она проходила курс лечения, живет на даче.

«У нее сейчас стадия ремиссии. Она пьет таблетки, много спит. Надеюсь, что с ней будет все нормально. Сейчас она живет на даче. Ее выписали буквально на днях. Она должна каждую неделю ходить в наркодиспансер и отмечаться. Врач будет смотреть на ее состояние».

Гоген Солнцев

Как отметил фрик, до полной победы над пагубными привычками жены, связанными прежде всего с алкоголизмом, еще очень далеко. «Она все время уставшая. Много таблеток пила последние недели. Про инцидент на дне рождения, когда она почти голая танцевала на столе, Катя не помнит. Сказала, что у нее частичная амнезия. Такое бывает у пьющих», — заметил Гоген Солнцев.

Напомним, что Екатерина Терешкович устроила безудержные танцы на дне рождения своего мужа. Она забралась на стол при гостях и устроила стриптиз. Позже ее пришлось поместить на лечение в клинику. Как известно, жена Солнцева пока безуспешно борется с алкогольной зависимостью.

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