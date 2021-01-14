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«Она пьет таблетки, много спит»: Солнцев отправил жену жить на дачу после выписки из больницы

Как отметил шоумен, Екатерина сейчас находится в стадии ремиссии.

«Она пьет таблетки, много спит»: Солнцев отправил жену жить на дачу после выписки из больницы
Гоген Солнцев с женой. Фото: .instagram.com/solntcev/

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что его пожилая жена Екатерина Терешкович после выписки из больницы, где она проходила курс лечения, живет на даче.

Гоген Солнцев с женой
Гоген Солнцев с женой. Фото: instagram.com/solntcev/

«У нее сейчас стадия ремиссии. Она пьет таблетки, много спит. Надеюсь, что с ней будет все нормально. Сейчас она живет на даче. Ее выписали буквально на днях. Она должна каждую неделю ходить в наркодиспансер и отмечаться. Врач будет смотреть на ее состояние».

Гоген Солнцев

Как отметил фрик, до полной победы над пагубными привычками жены, связанными прежде всего с алкоголизмом, еще очень далеко. «Она все время уставшая. Много таблеток пила последние недели. Про инцидент на дне рождения, когда она почти голая танцевала на столе, Катя не помнит. Сказала, что у нее частичная амнезия. Такое бывает у пьющих», — заметил Гоген Солнцев.

Напомним, что Екатерина Терешкович устроила безудержные танцы на дне рождения своего мужа. Она забралась на стол при гостях и устроила стриптиз. Позже ее пришлось поместить на лечение в клинику. Как известно, жена Солнцева пока безуспешно борется с алкогольной зависимостью.

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