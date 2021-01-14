«Папа будет водить»: Утяшева в приталенном платье Dior покаталась с Волей на Rolls-Royce в Дубае

Телеведущая приехала в Арабские Эмираты и в первый же день устроила с наследниками незабываемую поездку.

Ляйсан Утяшева не скрывает, что в ее жизни настали перемены. Несколько лет назад она решила взяться за себя. Тогда она похудела и стала одеваться в наряды люксовых брендов. Теперь экс-гимнастку можно чаще встретить на светских раутах. Она ведет шоу «Танцы», но считает, что это только начало ее карьеры на телевидении. Несмотря на свою занятость, спортсменка всегда уделяет внимание семье. Недавно они отдохнули на Мальдивах, а накануне супруги с детьми прилетели в Арабские Эмираты.

В соцсети Ляйсан успела похвастаться фешенебельным отелем, в котором остановилась с Павлом Волей, дочкой Софией и сыном Робертом. Выспавшись на следующий день, пара решила себя развлечь. Телеведущая облачилась в черное приталенное платье с принтом Dior и жакет, дополнив лук сумкой той же марки. Вместе с мужем она отправилась кататься на Rolls-Royce по Дубаю.

«Это Дубай, детка! Начались жирные автомобили! Да? Папа будет водить», — похвасталась звезда.

А вот позже она переоделась в толстовку Dior и отправилась с детьми в пустыню. Сначала они попробовали экстремальное катание по барханам на квадроцикле, а потом увидели верблюдов. В итоге сын и дочка звездной пары стали валяться в песке. «Они укатываются от нас», — заявил Воля. Семья провела вечер в пустыне, греясь у костра. Завораживающие кадры Утяшева опубликовала в соцсети. Она даже не прятала лица детей, так как они носили солнцезащитные очки.

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