«Не смог дозвониться»: близкий друг Грачевского прокомментировал ситуацию с его лечением

В канун Нового года стало известно, что Борис Грачевский был госпитализирован в одну из клиник с коронавирусом. Спустя два дня, 29 декабря, его перевели в реанимацию. А в начале января подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

11 января стало известно, что Грачевскому уже лучше, но спустя несколько дней врачи вновь ввели его в кому. Ситуацию ухудшает и то, что иммунитет создателя легендарного «Ералаша» ослаблен. На протяжении нескольких лет он боролся с раком кожи. Близкий друг 71-летнего Бориса Юрьевича Владимир Долинский не знает, что теперь происходит с кинорежиссером.

«Ничего не могу сказать. Я с больницей не общаюсь, сегодня я не мог дозвониться», — сказал Долинский порталу Teleprogramma.pro.

Добавим, что у Грачевского растет девятимесячный сын Филипп и восьмилетняя дочь Екатерина. Кроме того, у него есть двое взрослых детей от предыдущего брака.

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