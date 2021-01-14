«Массаж от Мишель Ягудиной»: Тотьмянина показала, как дочки веселятся на пляже

Новогодние праздники Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин провели в Сочи. Там они принимали участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». А после его завершения решили отправиться в теплые края. Выбор остановили на Дубае. Именно там сейчас отдыхают многие другие российские звезды, среди которых Светлана Лобода, Тимати, Оксана Самойлова с семьей. В своем Instagram Тотьмянина опубликовала видеоролик, на котором запечатлела дочек на пляже.

«Массаж от Мишель Ягудиной», — подписала видео Татьяна.

Многие фанаты умились таким кадрам.

«Заботливая сестренка! Вот там девочкам раздолье! Классные!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Это любовь: Тотьмянина и Ягудин не смогли скрыть своих чувств Семья отправилась в Дубай.

Напомним, старшей дочери фигуристов — Лизе — недавно исполнилось 11 лет. А младшей Мишель — всего пять.

Смотрите также: