Бориса Грачевского вновь ввели в медикаментозную кому

Борис Грачевский вот уже несколько недель борется с коронавирусом. Новости из больницы приходят противоречивые: то создателю «Ералаша» становится легче, потом снова наступает ухудшение.

Буквально в десятых числах января приятель Грачевского, актер Владимир Долинский рассказал, что пациент пришел в себя, выведен из состояния медикаментозной комы и даже просит компота с брусникой. А 14 января снова ухудшение.

«Я знаю, что он был в искусственном сне. Это вчера было. Я не знаю, что врачи. У меня нет доступа к врачам. Я общаюсь с Катей, его женой», — пояснил Долинский в беседе с Пятым каналом.

Врачи оценивают состояние кинорежиссера как тяжелое. К вирусной пневмонии присоединилась бактериальная инфекция, и это усугубляет положение.

Солидный возраст пациента также добавляет сложностей, иммунитет уже не такой сильный, как раньше.

Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом 27 декабря, в канун Нового года. Режиссер сначала отнесся с юмором к своему положению, делился селфи из палаты, но вскоре состояние начало ухудшаться, сообщает «ФАН».

Дома его ждет молодая жена и девятимесячный сынок Филипп.



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