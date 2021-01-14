Святослав Конкин объяснил, почему его брат-близнец ненавидит родного отца

Сын актера Владимира Конкина Святослав объяснил, почему между его братом-близнецом Ярославом и звездным папой возникло недопонимание и даже ненависть.

«Думаю, этого не было бы, если бы создатели одной телепрограммы не нажали на больные точки брата, не вытащили его с женой на публичный разговор. С Ярославом мы всегда много общались, а когда произошла трагедия с Софией, то разговаривали постоянно. Мало того, мы с ним договаривались, что все негативное остается заперто у нас в ящичках, а вспоминаем только хорошее». Святослав Конкин

Как отметил Святослав Конкин, он может понять в сложившейся ситуации и своего брата, и отца. Осуждать он не берется ни того, ни другого. По словам сына Конкина, подобные вещи надо обсуждать дома на кухне, а не на ток-шоу на всю страну. Как считает Святослав, его брат угодил в определенное эмоциональное состояние. Он думает, что в гибели их сестры Софии виноват отец. Сам он придерживается другого мнения, сообщает «Собеседник».

Напомним, что после гибели дочери Конкина Софии его сын Ярослав стал часто появляться на ток-шоу. Он обвинил отца в смерти своей сестры. Также Ярослав рассказывал, что папа его всегда ненавидел и даже стрелял из пистолета много лет назад по нему. Кроме того, он вспомнил историю, как отец хранил в его юности на отдельной полке деликатесы и не делился ими с родными детьми.

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