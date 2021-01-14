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«Дорожу его хорошим отношением»: Юрьева из «Уральских пельменей» высказалась о Рожкове

Как отметила юмористка, она уважает коллегу, как человека и как артиста.

«Дорожу его хорошим отношением»: Юрьева из «Уральских пельменей» высказалась о Рожкове
Илана Юрьева. Фото: instagram.com/ilana7788/

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Одного из них заинтересовало, в каких она отношениях с другим участником юмористического коллектива Андреем Рожковым.

Илана Юрьева и Андрей Рожков
Илана Юрьева и Андрей Рожков. Фото: instagram.com/ilana7788/

«Уважаю его как человека и как артиста. Дорожу его хорошим отношением ко мне. Очень ему за все благодарна».

Илана Юрьева

Также Юрьева отметила, что у нее только одна дочка, но она мечтает еще о детях. Звезда очень скучает по гастролям. «Жить без них не могу», — заметила она. Родилась она в «маленьком городе Фрунзе». Репетиции «Уральских пельменей», как она заверила, возобновятся в феврале. По словам Юрьевой, в новогодние каникулы ей удалось съездить в Санкт-Петербург. «Встретились с друзьями и родными. А потом продолжили веселиться в Москве», — сказала звезда.

Напомним, что Илана Юрьева после ухода из команды Юлии Михалковой стала одним из лидеров «Уральских пельменей».

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