Семейная идиллия: Решетова опубликовала запись, как Тимати борется за еду с сыном Ратмиром

Пара, которая рассталась, проводит много времени вместе.

Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram показала, как ее бывший возлюбленный, рэпер Тимати, забирает еду у их общего сына — годовалого Ратмира. Ребенок на кадрах сидит за богатым столом и кушает. При этом в какой-то момент к нему подошел отец и попытался отобрать кусок пиццы.

«Что-то он не хочет с тобой делиться», — заявила Анастасия Решетова.

«Не хочешь с папой делиться. Да. Давай тогда нос», — заявил рэпер и поднес к лицу ребенка стакан апельсинового сока.

Отметим, что Анастасия Решетова и Тимати расстались, когда их общему сыну не было и годика. При этом рэпер и модель регулярно проводят много времени вместе. Некоторые фанаты пары не без основания считают, что они на самом деле и не расставались.

Добавим, что Тимати стал героем шоу «Холостяк». За его сердце боролись сразу 26 красавиц. В ближайшее время на канале ТНТ начнут показывать выпуски романтического проекта.

Смотрите также: