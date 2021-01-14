«Мои года – мое богатство»: Рудковская вспомнила хит Кикабидзе и назвала свой настоящий возраст

Продюсер Яна Рудковская в сторис Instagram пообщалась со своими подписчиками. Одного из них интересовало, какой же все-таки ее настоящий возраст.

«Блин, 46 стукнуло. Но мои года — мое богатство!» — заявила она, вспомнив хит музыканта Вахтанга Кикабидзе.

Также Рудковская призналась, что спит она максимум по пять часов в сутки. Она любит ругаться матом. Особенно со своими строителями. Жена Евгения Плющенко мечтает в будущем посетить Австралию, в которой никогда не была. Также она сказала, что прекрасно умеет играть на фортепиано, потому что в свое время окончила музыкальную школу.

Напомним, что в последние годы ходило много слухов относительно возраста Рудковской. Некоторые поклонники ее творчества считали, что ей «глубоко за пятьдесят». Ранее на программу «Сегодня вечером» пожаловала ее классная руководитель и одноклассница. Они подтвердили, что Рудковская 1975 года рождения.

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