«И пятый судья»: на НТВ стартует новый сезон секретного музыкального шоу «Маска»

Шоу «Маска» на телеканале НТВ прошлой весной покорило не только любителей перевоплощений, но и скептиков. 12 скрытых за масками разных персонажей участников выступали перед звездным жюри, которое пыталось угадать, кто же перед ними на самом деле.

Паук, Яйцо, Панда, Волк, Лев, Мороженое, Олень и многие другие, в том числе приглашенные персонажи, заставляли придумывать судей такие версии, от которых после финала все вместе громко смеялись.

И вот, наконец, телезрители дождались второго сезона шоу. Самый охраняемый секрет телеканала НТВ раскрыт: «Маска» стартует 14 февраля! Ведущим по-прежнему является Вячеслав Макаров.

«В новом сезоне за звание победителя будут бороться 14 новых участников, чьи личности будут храниться в строжайшем секрете. Угадывать, кто скрывается под масками будет звездное жюри — Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и пятый новый судья проекта, чье имя пока хранится в секрете», — гласит анонс нового сезона.

Кстати, на Новый год создатели российской версии проекта подарили поклонникам «Новогоднюю Маску». Помимо известных персонажей из первого сезона на праздничную сцену поднялись тематические маски – Селедка под шубой, Щелкунчик, Пряник, Шампанское и другие подобные символы торжества.

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